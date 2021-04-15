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На острове Русском во Владивостоке состоится историческое событие

15 апреля 2021, 00:01
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Вход на мероприятие свободный
17 апреля 2021 года военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт» при поддержке Управления по делам молодежи и связям с общественностью проведёт военно-историческую реконструкцию штурма Зееловских высот в апреле 1945 года.❗

Реконструкция пройдёт на Великокняжеской батарее на о. Русском, г. Владивосток.

В программе мероприятия:

1. Выставка военной техники Красной армии от Музея исторической техники на Садгороде.

2. Выставка оружия, униформы и снаряжения противоборствующих сторон.

3. Медицинский пункт Красной армии.

4. Полевой лагерь Красной армии.

5. Немецкие оборонительные позиции.

Начало мероприятия в 11:00, начало военно-исторической реконструкции: 13:00.

Вход на мероприятие свободный. Организаторы приглашают всех желающих гостей и жителей города и края посетить мероприятие в качестве зрителей.

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#Новости#Владивосток#История#Учения#Остров Русский#Приморье#Общество
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