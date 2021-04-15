На острове Русском во Владивостоке состоится историческое событие

17 апреля 2021 года военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт» при поддержке Управления по делам молодежи и связям с общественностью проведёт военно-историческую реконструкцию штурма Зееловских высот в апреле 1945 года.❗

Сюжет Владивосток