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Родителей привлекут к контролю за организацией детского питания в школах

15 апреля 2021, 03:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Взаимодействие с родителями способствует повышению качества питания
Как заявил в ходе программы Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Обратная связь» на тему «Качество питания в школах» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, родители имеют право проверять, как питаются их дети.

«Более того, нам важно, чтобы они давали обратную связь, чтобы каждый понимал, что его обращение на горячую линию Минпросвещения или Общероссийского народного фронта, сообщение на портал „Госуслуги“ может повлиять на конкретную ситуацию в школе. Такое активное взаимодействие с родителями реально помогает процессу повышения качества питания во всех школах России», — приводит пресс-служба Минпросвещения слова замминистра.

Дмитрий Глушко напомнил, что в регионах оперативно отрабатывается каждый запрос, а Министерство просвещения постоянно контролирует ситуацию. Еженедельно проводится заседание оперативного штаба, на котором обсуждаются вопросы организации горячего питания, жалобы и предложения, полученные от родителей.

«Мы уже смогли добиться того, чтобы все ученики начальной школы были обеспечены горячим питанием, а руководители образовательных организаций поняли, что скрывать проблемы бессмысленно — нужно работать над их решением», — прокомментировал первый заместитель министра.

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев информировал, что ОНФ также ведёт разъяснительную работу по организации горячего питания.

«Важно усиливать межведомственное взаимодействие и вовлечение в работу профильных ведомств, некоммерческих организаций и родительской общественности», — резюмировал Дмитрий Глушко.

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#Новости#Дети#Правительство РФ#Финансы#Школа#Общество
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