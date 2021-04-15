Родителей привлекут к контролю за организацией детского питания в школах

«Более того, нам важно, чтобы они давали обратную связь, чтобы каждый понимал, что его обращение на горячую линию Минпросвещения или Общероссийского народного фронта, сообщение на портал „Госуслуги“ может повлиять на конкретную ситуацию в школе. Такое активное взаимодействие с родителями реально помогает процессу повышения качества питания во всех школах России», — приводит пресс-служба Минпросвещения слова замминистра.