Туристам, купившим путевку в Турцию, окажут помощь

«Ситуация с COVID-19 привела к ограничению полетов из России в Турцию и Танзанию. Мы понимаем, что часть россиян уже приобрели летние туры по этим направлениям. ОНФ и Ростуризм делают все возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную горячую линию. В колл-центрах работают волонтеры, в срочном порядке они прошли обучение и получили всю необходимую информацию», — сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.