Вместо одного непостроенного в Приморье могут появиться десятки рыбных рынков

Инвестор уже вложил 23 млн рублей собственных средств. По плану проект должен был пройти экспертизу в первом квартале 2020 года, и тут же должно было начаться строительство. Сдача объекта была запланирована на первый квартал 2022 года. Но, то ли пандемия вмешалась, то ли еще какие обстоятельства непреодолимой силы, стройка пока не начата.