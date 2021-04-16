Новый проект поможет приморцам справиться с трудностями после «короны»

В Артеме состоялось награждение медиков городской больницы № 2. Мероприятие прошло довольно скромно и камерно - под стать самим получателям наград. В кабинете заведующей поликлиники при горбольнице заслуженные грамоты врачи получили из рук депутата Законодательного собрания Приморского края Игоря Шауфлера.
Сотрудники стационара и поликлиники многие месяцы самоотверженно работали в «красной зоне», помогали горожанам справиться с тяжелым недугом — без выходных и отпусков. Игорь Шауфлер сказал слова благодарности всем докторам, кто в эти нелегкие дни был на передовой. «Переоценить вклад медиков невозможно», — считает депутат.
«Благодаря вам были спасены сотни жизней жителей нашего города. Хочу сказать вам спасибо за ваш самоотверженный и тяжелый труд. Однако я прекрасно понимаю, что экономика края только начинает восстанавливаться, некоторые люди потеряли работу, у некоторых существенно сократился уровень доходов. И моя задача как депутата Законодательного Собрания Приморского края оказать всю возможную помощь тем, кто в этот тяжелый период оказался в нужде, — говорит Игорь Шауфлер. — Мы постараемся охватить как можно большее количество приморцев, и я надеюсь, что наш вклад поможет улучшить жизнь людей в это непростое время».
В подтверждение своих слов Игорь Шауфлер сообщил о старте социального проекта «Открытые сердца», главная цель которого — оказать помощь и поддержку тем, кто после пандемии оказался в сложной жизненной ситуации.
Врачи артемовской больницы уверены, что это необходимая и важная инициатива. Медики надеются, что проект будет работать и после того, как коронавирусная инфекция будет побеждена.
«Это действительно очень важно — в такой напряженный период осознавать, что мы не одни стоим на ковидном фронте. Я считаю, что совместная работа и сплоченность — ключевые составляющие успеха в любом деле, и уж тем более это актуально, когда речь идет о здоровье и благополучии жителей города. Именно поэтому для нас, врачей, социальный проект „Открытые сердца“ — это как глоток свежего воздуха. Надеемся на то, что каждый, кто оказался в беде, получит необходимую помощь», — отметила врач-терапевт Инна Иванова.
Анастазиолог-реаниматолог Маргарита Бутакова тоже считает, что акция поможет людям после свалившихся на них испытаний. «Запуск проекта „Открытые сердца“ с радостью будет воспринят людьми. Сейчас многие люди нуждаются в помощи и поддержке. Я очень рада тому, что, проект „Открытые сердца“ запускается первым именно в Артеме», — отмечает доктор.