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Проблемный ЖСК во Владивостоке будет достраивать Фонд поддержки обманутых дольщиков

16 апреля 2021, 07:31
Фото: АО «Корпорация развития Приморского края»
Многострадальный ЖСК помогут достроить
8 многоквартирных домов скандального ЖСК «Остров» на о. Русском признаны проблемными.

Такое решение вынесли специалисты Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Теперь завершить их строительство можно будет с использованием одного из механизмов фонда.

Решение о финансировании и достройке восьми домов жилищного кооператива на острове Русском во Владивостоке было принято членами совета фонда 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства строительства Приморья.

Сообщается, что при этом работы на 1-м и 5-м участках ЖСК «Остров» (104 дома) ведутся в соответствии с графиком. Для контроля за ходом строительства раз в две недели проводятся совещания в штабе стройки. Такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который и сам регулярно выезжает на объект.

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