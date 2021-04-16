Проблемный ЖСК во Владивостоке будет достраивать Фонд поддержки обманутых дольщиков

Сообщается, что при этом работы на 1-м и 5-м участках ЖСК «Остров» (104 дома) ведутся в соответствии с графиком. Для контроля за ходом строительства раз в две недели проводятся совещания в штабе стройки. Такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который и сам регулярно выезжает на объект.