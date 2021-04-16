В России открылся доступ к игровому экоуроку «Знатоки воды»

«Знатоки воды» — это экологический урок в формате командной игры. Его участникам предстоит выполнить пять заданий, в ходе которых они узнают о значении воды для человека, о великих реках России, о водном следе привычных вещей, о перспективных водных профессиях и о том, как каждый человек может заботиться о ценном ресурсе. Задания урока адаптированы для трех возрастных категорий: начальных, средних и старших классов, поэтому интересно будет всем.