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В России открылся доступ к игровому экоуроку «Знатоки воды»

16 апреля 2021, 04:05
Фото: Пресс-служба Движения ЭКА
Провести игровой урок можно без специальной подготовки
15 апреля в школах страны стартовал всероссийский просветительский проект «Знатоки воды». Его цель — в увлекательной игровой форме рассказать ученикам всех возрастов о ценности воды и способах ее беречь, водных богатствах России и перспективных водных профессиях. Урок воодушевит школьников использовать знания в повседн

«Знатоки воды» — это экологический урок в формате командной игры. Его участникам предстоит выполнить пять заданий, в ходе которых они узнают о значении воды для человека, о великих реках России, о водном следе привычных вещей, о перспективных водных профессиях и о том, как каждый человек может заботиться о ценном ресурсе. Задания урока адаптированы для трех возрастных категорий: начальных, средних и старших классов, поэтому интересно будет всем.

Как сообщают организаторы, жители Приморья также присоединяются к проекту. Сделать это не сложно. Провести игровой урок «Знатоки воды» могут учителя, родители или волонтеры без специальной подготовки. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте знатокиводы.рф и бесплатно скачать готовые материалы для одной из трех возрастных групп. В комплект материалов входит методический гид по проведению урока, анимированная презентация и бланки для игр, которые остается лишь распечатать.

Всероссийский просветительский проект «Знатоки воды» проводится Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке проекта Экокласс.рф Движения ЭКА.

В рамках проекта организаторы приглашают школьников и педагогов принять участие в конкурсе. Педагогам предлагают разработать игровые задания о воде, а школьникам — проявить творческие способности в социальных сетях: создать мем о воде, видео в TikTok о полезных привычках или пост о любимом водном объекте. Авторы лучших работ выиграют ценные призы от организаторов. Регистрация участников конкурса уже открыта в личном кабинете на портале Экокласс.рф.

«Обучение через игру становится всё более популярным и эффективным форматом — так проще усвоить информацию. Даже один специальный урок в учебном расписании даст основы, которые сформируют правильное отношение к природным ресурсам и помогут осознать истинную ценность воды», — подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«В России насчитывается около 2,8 миллионов рек и более 2,7 миллионов озер, запас пресной воды которых имеет мировое значение. Одно из важных условий сохранения этого ценного ресурса — экологическое просвещение подрастающего поколения — тех людей, который уже через 5-10 лет станут полноценными участниками государственных и бизнес-процессов, влияющими на экологическую повестку страны. Надеемся, проект „Знатоки воды“ поможет нынешним школьникам задуматься о ценности водных ресурсов России, а некоторым — даже связать свою будущую профессию с заботой о них», — отмечает Анна Горшкова, координатор проекта Экокласс.рф.

Педагоги, которые отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам проведения урока «Знатоки воды», получат именной диплом участника проекта Экокласс.рф и благодарственное письмо в адрес школы.

Справка «ЗР»

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. Агентство находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основные задачи агентства: обеспечение мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод; эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений; обеспечение их безопасности и др.

Подробнее — на сайте https://voda.gov.ru/.

Движение ЭКА — межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение ставит своей целью массовое экологическое просвещение, призванное вовлечь как можно больше людей в деятельную заботу о природе и в снижение своего экологического следа. Среди направлений деятельности ЭКА: реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых, формирование ответственного обращения с отходами, защита экологических прав граждан, лесовосстановление и другие. Подробнее — на сайте http://ecamir.ru/.

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