В России спортивных тренеров наделят статусом педагога

Закон, по которому тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении.

Сюжет Приморье