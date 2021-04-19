Авиакомпания «Аврора» предлагает совершить бесплатный перелет

По сообщению авиакомпании, «Аврора» в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию «Встреча боевых друзей» для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для детей войны (граждан РФ, родившихся в период с 22.06.1923 г. по 03.09.1945 г.)