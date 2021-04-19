Авиакомпания «Аврора» предлагает совершить бесплатный перелет

По сообщению авиакомпании, «Аврора» в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию «Встреча боевых друзей» для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для детей войны (граждан РФ, родившихся в период с 22.06.1923 г. по 03.09.1945 г.)
В рамках акции можно совершить бесплатный перелет. Оформление льготных билетов будет производиться с 19 апреля по 31 мая 2021 года на рейсы, выполняемые с 1 по 31 мая 2021 года.
Каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Акция в полном объеме распространяется на собственные рейсы авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:
— Южно-Сахалинск — Оха
— Южно-Сахалинск — Курильск
— Южно-Сахалинск — Южно-Курильск
— Оха — Хабаровск
— Хабаровск — Николаевск-на-Амуре
— Владивосток — Кавалерово
— Владивосток — Пластун
— Владивосток — Дальнереченск
— Владивосток — Дальнегорск
— Владивосток — Преображение
— Владивосток — Терней
— Терней — Амгу
— Терней — Светлая
— Терней — Единка.