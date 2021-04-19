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Приморец наломал дров на 6 миллионов рублей

19 апреля 2021, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Лесному фонду причинен экологический ущерб в особо крупном размере
В Приморье суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 6 млн рублей ущерба, который, как было доказано, был причинен лесному фонду

В августе 2020 года приговором Чугуевского районного суда Приморского края житель села Уборка Чугуевского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ведомства.

Судом было установлено, что в сентябре 2019 года подсудимый в отсутствие правоустанавливающих документов на заготовку древесины в Березовском участковом лесничестве осуществил незаконную рубку 14 деревьев ясеня.

В результате было вырублено около 30 куб. м лесных насаждений, в связи с чем лесному фонду Российской Федерации был причинен экологический ущерб в особо крупном размере на сумму более 6 млн рублей.

Прокуратура Чугуевского района направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины ущерба. В свою очередь суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение.

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#Новости#Экология#Прокуратура#Лес#Суд#Приморье#Происшествия
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