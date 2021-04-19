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Приморский океанариум отменяет понедельники

19 апреля 2021, 07:08
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Научно-образовательный комплекс приглашает в гости
На майские праздники Приморский океанариум будет работать по специальному расписанию. Понедельники отменяются — с 1 по 10 мая океанариум будет открыт для посещения с 10 до 20 часов.

Как сообщает пресс-служба научного учреждения, во все дни работы океанариума белухи, афалины и ластоногая звезда — морж Миша — ждут гостей на открытой тренировке морских млекопитающих в акваарене в 11.00 и 15.00.

В экспозиции, посвященной озеру Байкал, ежедневно в 13.00 и 16.00 проходит тренировка байкальских нерп — Тучки, Бусинки и Альфа. Не менее увлекательно наблюдать за кормлением пингвинов, которое проходит в 16.00, в пятницу 7 мая в 15.30.

Уникальная программа Приморского океанариума «Танцы со скатами» также будет доступна для зрителей. Увидеть завораживающее шоу в исполнении опасных хищников можно ежедневно в 12.30, кроме 3 и 10 мая — по понедельникам у акул и скатов разгрузочный день.

Открытое кормление обитателей контактного аквариума перенесено на понедельники. С 14.00 до 14.30 3 и 10 мая можно задать вопросы биологам и узнать много интересного о жителях прибрежных вод Японского моря.

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