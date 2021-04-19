Приморский океанариум отменяет понедельники

Уникальная программа Приморского океанариума «Танцы со скатами» также будет доступна для зрителей. Увидеть завораживающее шоу в исполнении опасных хищников можно ежедневно в 12.30, кроме 3 и 10 мая — по понедельникам у акул и скатов разгрузочный день.