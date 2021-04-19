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В Приморье готовятся к проведению отмененного из-за пандемии мероприятия

19 апреля 2021, 06:53
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
27-я Международная строительная выставка «Город» пройдет с 28 по 30 апреля
Как сообщили на пресс-конференции в правительстве Приморья 19 апреля, 27-я Международная строительная выставка «Город» пройдет с 28 по 30 апреля на территории Приморского кольца в Артеме. Ведущие строительные компании представят новые технологии и мастер-классы.

Напомним, мероприятие было отменено в прошлом году из-за пандемии.

Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова сообщила, что на сегодняшний день в качестве участников выставки зарегистрировались 120 компаний из Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина и Сибири. «Всего — 15 городов России, в том числе представители иностранных компаний, которые работают у нас в стране», — отметила она.

Министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий подчеркнул, что выставка «Город» — это, в том числе, возможность для предпринимателей обменяться опытом, заключить новые контракты. Увеличение объектов жилищного строительства в регионе — одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году по нацпроекту необходимо построить 800 тысяч квадратных метров комфортного жилья и к 2030 году выйти на объем строительства в 2 миллиона квадратных метров. Задача непростая, амбициозная, но, уверен, мы с ней справимся», — заявил министр.

Также в рамках выставки пройдут Приморский строительный форум, краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья» и Международный молодежный форум архитектуры и дизайна «АРХ’Пасифик».

«За круглыми столами рассмотрят вопросы кадровой политики, привлечения иностранной рабочей силы, комплексной застройки, развитие рынка арендного жилья, цифровизацию в сфере проектирования и строительства и другие важные вопросы отрасли», — обозначил Виталий Блоцкий.

Кроме того, посетителей ждут мастер-классы, презентации новых строительных материалов и технологий, нетворкинг. Вход для представителей СМИ свободный.

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