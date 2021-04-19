В Приморье готовятся к проведению отмененного из-за пандемии мероприятия

Напомним, мероприятие было отменено в прошлом году из-за пандемии.
Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова сообщила, что на сегодняшний день в качестве участников выставки зарегистрировались 120 компаний из Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина и Сибири. «Всего — 15 городов России, в том числе представители иностранных компаний, которые работают у нас в стране», — отметила она.
Министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий подчеркнул, что выставка «Город» — это, в том числе, возможность для предпринимателей обменяться опытом, заключить новые контракты. Увеличение объектов жилищного строительства в регионе — одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда».
«В этом году по нацпроекту необходимо построить 800 тысяч квадратных метров комфортного жилья и к 2030 году выйти на объем строительства в 2 миллиона квадратных метров. Задача непростая, амбициозная, но, уверен, мы с ней справимся», — заявил министр.
Также в рамках выставки пройдут Приморский строительный форум, краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья» и Международный молодежный форум архитектуры и дизайна «АРХ’Пасифик».
«За круглыми столами рассмотрят вопросы кадровой политики, привлечения иностранной рабочей силы, комплексной застройки, развитие рынка арендного жилья, цифровизацию в сфере проектирования и строительства и другие важные вопросы отрасли», — обозначил Виталий Блоцкий.
Кроме того, посетителей ждут мастер-классы, презентации новых строительных материалов и технологий, нетворкинг. Вход для представителей СМИ свободный.