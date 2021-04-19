В Приморье готовятся к проведению отмененного из-за пандемии мероприятия

Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова сообщила, что на сегодняшний день в качестве участников выставки зарегистрировались 120 компаний из Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина и Сибири. «Всего — 15 городов России, в том числе представители иностранных компаний, которые работают у нас в стране», — отметила она.