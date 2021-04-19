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Ввоз свежих овощей и фруктов из КНР в Приморье увеличился почти на 300 тонн

19 апреля 2021, 07:17
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
С начала года в край импортировано 31 907,3 тонн продукции из КНР
С 12 по 18 апреля 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проверено 3 044,4 т плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из Китая, сообщает пресс-служба ведомства.

Это больше, чем ввезено неделей ранее на 276,5 т. В частности, проверено 791,9 т томатов, 228,2 т сладкого и острого перца, 133,6 т салата и другой зелени, 305,9 т огурцов, 114 т репчатого лука и чеснока, 537,6 т капусты различных видов, 243,9 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 1,3 т кукурузы, 49,3 т грибов, а также 436,1 т свеклы и моркови.

За неделю из Китайской Народной Республики в регион поступило 202,5 т фруктов и ягод. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года значительно увеличился ввоз томатов, зелени, грибов, свеклы и моркови, а также фруктов и ягод. Кроме того, выросли объемы импорта перцев, капусты, баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря. С начала года в Приморский край импортировано 31 907,3 т плодоовощной продукции из Китая.

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