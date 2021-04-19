Ввоз свежих овощей и фруктов из КНР в Приморье увеличился почти на 300 тонн

Это больше, чем ввезено неделей ранее на 276,5 т. В частности, проверено 791,9 т томатов, 228,2 т сладкого и острого перца, 133,6 т салата и другой зелени, 305,9 т огурцов, 114 т репчатого лука и чеснока, 537,6 т капусты различных видов, 243,9 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 1,3 т кукурузы, 49,3 т грибов, а также 436,1 т свеклы и моркови.