Выпуск автомобилей в Приморье сократился в полтора раза

Обрабатывающие производства к январю-марту 2020 года показали спад на 7,4%. Значительное сокращение отмечено в следующих производствах: электрического оборудования — в 7 раз, автотранспортных средств — на 25,5%, готовых металлических изделий — на 22,9%, бумаги и бумажных изделий — на 14,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 9,1%, ремонт и монтаж машин и оборудования — на 6,7%, обработки древесины и производство изделий из дерева — на 3,3%.