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Доступное образование, востребованные профессии, достойная зарплата

20 апреля 2021, 02:59
Фото: из архива колледжа
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ принимает на учебу в 2021 году граждан Российской Федерации, иностранных граждан, имеющих регистрацию в России, по программам среднего профессионального образования.

Набор ведется без вступительных испытаний на специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Принимаются юноши, окончившие 9, 10 и 11 классов. На 1-й курс со сроком обучения 3 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие основное общее образование (9 — 10 классов). На 1-й курс со сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие среднее общее (11 классов) или профессиональное образование.

Прием документов с 1 июня по 15 августа 2021 года. Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, имеют возможность трудоустроиться на командные должности в российские или иностранные судоходные компании.

Работают заочное отделение, курсы повышения квалификации и тренажерной подготовки моряков.

Адрес ВМК:

690013 г. Владивосток, ул. Каплунова, 7

Телефоны приемной комиссии (423) 265-82-97, 265-82-94

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