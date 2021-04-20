Льготный вопрос

Более 20 мер поддержки семьям с детьми действуют в Приморье. Только в 2019 году молодые родители, у которых появился первенец, получили право на ежемесячную выплату. Право на нее имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае он составляет 19675,5 рубля в месяц).
Вся помощь, которая оказывается семьям в Приморском крае, — адресная, пояснили специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края. Кроме того, существуют выплаты, которые осуществляет министерство образования Приморья, министерство здравоохранения и так далее. Так что в каждом конкретном случае вопрос оказания помощи рассматривается индивидуально.
«Например, к нам обращается молодая семья с ребенком, — рассказывают специалисты министерства труда и социальной защиты. — Здесь множество нюансов: сколько в семье детей, каков возраст отца и матери, какой уровень дохода в семье и так далее. Специалисты отделов соцзащиты в муниципалитетах и районах края могут проконсультировать и рассказать, какая помощь им положена и положена ли, а также — какой пакет документов необходимо предоставить. Но есть и другой путь».
Для того чтобы узнать, на какие меры поддержки может рассчитывать семья, отцу или матери необходимо обратиться в МФЦ — многофункциональный центр, который удобен территориально, отмечают в минтруда и соцзащиты. Там подскажут также, какой пакет документов необходимо собрать, куда для этого обращаться.
«Есть и еще один вариант, — объясняют специалисты министерства труда и социальной защиты Приморского края. — Нужно зайти на информационный портал нашего ведомства в раздел „Госуслуги и функции“, выбрать раздел „Услуги социальной защиты“, кликнуть и следовать инструкциям, прописанным подробно и максимально доступно».
Там прописаны и меры социальной поддержки, и кому они положены, и какой пакет документов необходимо собрать.
Вот простой пример. Молодая семья счастлива — у них появился первенец. Как узнать, положена ли выплата и как ее получить?
Заходим на портал министерства труда и социальной защиты, следуем всем вышеописанным инструкциям. И читаем:
Категории граждан, имеющих право на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка и доплаты к единовременной выплате:
Доплата предоставляется женщине при условии, что она является гражданкой Российской Федерации, на дату рождения первого ребенка постоянно проживала на территории Приморского края и ее возраст составлял от 18 до 25 лет.
Доплата предоставляется отцу ребенка при условии, что он является гражданином Российской Федерации, не лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение доплаты, не признан недееспособным или ограниченно дееспособным и постоянно проживал на территории Приморского края на дату рождения указанного ребенка.
Размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей, установленную постановлением Правительства Приморского края, за второй квартал года, предшествующего году рождения ребенка, в 2020 году — 28884,00 рубля.
Размер доплаты при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма единовременной выплаты и доплаты к ней составляла 50000,00 рублей.
Единовременная выплата и (или) доплата назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка».
Далее на портале детально объясняются форма и период предоставления меры социальной поддержки.
Для того, чтобы получить единовременную выплату, необходимо подготовить документы по списку. На самом деле, пакет не очень большой и вполне посильный.
Заявитель представляет самостоятельно:
Важно иметь в виду, что пакет документов составляется из тех справок, которые имеют отношение к каждому конкретному случаю.
Кроме того, заявитель вправе представить по собственной инициативе:
Заявление можно подать либо лично, либо уполномоченным представителем через сеть многофункциональных центров Приморского края. Документы направляются в структурные подразделения краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» по месту жительства (пребывания) или в виде электронного документа (пакета документов) через социальный портал «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края». Можно воспользоваться услугами почты и направить сформированный пакет в Министерство труда и социальной политики Приморского края. Все документы должны быть заверены.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.