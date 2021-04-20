Льготный вопрос

«Например, к нам обращается молодая семья с ребенком, — рассказывают специалисты министерства труда и социальной защиты. — Здесь множество нюансов: сколько в семье детей, каков возраст отца и матери, какой уровень дохода в семье и так далее. Специалисты отделов соцзащиты в муниципалитетах и районах края могут проконсультировать и рассказать, какая помощь им положена и положена ли, а также — какой пакет документов необходимо предоставить. Но есть и другой путь».