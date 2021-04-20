Мы учим дарить радость людям!

Лицензия № 178 от 25 мая 2016 года. Серия 25Л01 № 0001220. Свидетельство государственной аккредитации № 02 от 10 марта 2020 года. Серия 25А01 № 0000557. Свидетельство о государственной аккредитации № 42 от 31 октября 2016 года. Серия 25 АО1 № 0000667. Реклама.