Мы учим дарить радость людям!

На базе 9 классов
На базе 11 классов
По программе подготовки специалистов среднего звена. Очная форма обучения.
На базе 9 классов
На базе 11 классов
Заочная форма обучения.
На базе 9 классов
На базе 11 классов
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Наш адрес:
690002 г. Владивосток, Океанский проспект, 88. Остановка транспорта «Первая речка».
Телефоны приемной комиссии:
8 (423) 245 84 17, 245 32 60, 245 36 48
Сайт: www.рl43vl.ucoz.ru
Лицензия № 178 от 25 мая 2016 года. Серия 25Л01 № 0001220. Свидетельство государственной аккредитации № 02 от 10 марта 2020 года. Серия 25А01 № 0000557. Свидетельство о государственной аккредитации № 42 от 31 октября 2016 года. Серия 25 АО1 № 0000667. Реклама.