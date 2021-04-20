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Мы учим дарить радость людям!

20 апреля 2021, 02:34
Фото: из архива колледжа
КГА ПОУ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» приглашает выпускников для обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Очная форма обучения.

На базе 9 классов

  • Повар, кондитер. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

На базе 11 классов

  • Парикмахер. Срок обучения 10 месяцев.

По программе подготовки специалистов среднего звена. Очная форма обучения.

На базе 9 классов

  • Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
  • Коммерция (по отраслям). Специальность: менеджер по продажам. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
  • Технология парикмахерского искусства. Специальность: парикмахер-модельер. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
  • Поварское и кондитерское дело (на коммерческой основе). Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

На базе 11 классов

  • Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
  • Операционная деятельность в логистике. Специальность: операционный логист. Срок обучения 1 год 10 месяцев.

Заочная форма обучения.

На базе 9 классов

  • Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 4 года 10 месяцев.
  • Коммерция (по отраслям). Срок обучения 3 года 10 месяцев.

На базе 11 классов

  • Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
  • Операционная деятельность в логистике. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Трудоустройство на лучших предприятиях города;
  • Получение среднего общего образования;
  • Поступление без экзаменов;
  • Стипендия и другие меры социальной поддержки;
  • Общежитие для иногородних (места ограничены);
  • Юношам на весь период обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

Наш адрес:

690002 г. Владивосток, Океанский проспект, 88. Остановка транспорта «Первая речка».

Телефоны приемной комиссии:

8 (423) 245 84 17, 245 32 60, 245 36 48

Сайт: www.рl43vl.ucoz.ru

Лицензия № 178 от 25 мая 2016 года. Серия 25Л01 № 0001220. Свидетельство государственной аккредитации № 02 от 10 марта 2020 года. Серия 25А01 № 0000557. Свидетельство о государственной аккредитации № 42 от 31 октября 2016 года. Серия 25 АО1 № 0000667. Реклама.

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#Новости#Профориентация#Владивосток#Образование#Приморье#Общество
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