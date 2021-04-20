Отдать швартовы: В Приморье открылась навигация маломерных судов

«Погода в этом году благоволит, да ещё и рыбалка хорошая началась. Пошёл минтай. За ним пойдёт камбала. Поэтому открываем навигацию с 17 апреля. Уже можно пройтись по волнам, подышать морским воздухом», — заявлял перед открытием навигации губернатор края.
В министерстве по делам ГОЧС заявили, что во время навигации все судоводители должны неукоснительно соблюдать требования безопасности.
Также специалисты ведомства отметили, что выходить в воду акватории можно только тем судам, которые зарегистрированы в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование.
Напомним, что каждый судоводитель перед выходом в море должен обязательно проверить целостность судна и исправность его систем, а также укомплектовать его средствами связи и спасения.
В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей — 101.