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Участие в несанкционированных акциях опасно не только для здоровья

20 апреля 2021, 00:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полиция не допустит дестабилизации обстановки
Правоохранители предостерегают хабаровчан от необдуманных поступков

Правоохранительные органы Хабаровского края выступили с предупреждением для жителей и гостей края:

«В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях на территории Хабаровского края.

Напоминаем, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренные постановлением правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. УМВД России по Хабаровскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.

В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения УМВД России по Хабаровскому краю и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться.

Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности».

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