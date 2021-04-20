Учиться никогда не поздно

«Это могут быть граждане, находящиеся в поиске работы, которые после обучения получат работу, а также женщины в декретном отпуске, готовые повысить свою квалификацию или пройти переобучение перед выходом на работу», — уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.