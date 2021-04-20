В Приморье потушили 12 пожаров

Всего с начала текущего года на землях лесного фонда зарегистрировано 118 лесных пожаров на площади более 6719 гектаров. На землях Министерства обороны зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 3800 гектаров, на землях ЛОМ «Ясное» (Хасанский район) — 11 пожаров (4795 гектаров), на землях иных категорий — 118 пожаров (более 13491 гектара).