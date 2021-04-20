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В Приморье потушили 12 пожаров

20 апреля 2021, 07:49
Фото: ГУ МЧС России по ПК
На прошедших выходных на территории Приморского края было потушено 12 природных пожаров на общей площади 1662 гектара. Все возгорания были потушены в первые сутки.

По словам специалистов министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, земли лесного фонда пострадали незначительно. Общая площадь лесных пожаров составила порядка 39 гектаров.

Всего с начала текущего года на землях лесного фонда зарегистрировано 118 лесных пожаров на площади более 6719 гектаров. На землях Министерства обороны зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 3800 гектаров, на землях ЛОМ «Ясное» (Хасанский район) — 11 пожаров (4795 гектаров), на землях иных категорий — 118 пожаров (более 13491 гектара).

Напомним, что минлесхозу Приморского края в 2021 году было направлено финансирование на тушение пожаров не только на землях лесного фонда, но и на землях иных категорий.

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