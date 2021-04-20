Визит Ильи Шестакова в Приморье стал «урожайным» на заявления

«Сейчас открыта возможность перевалки через контейнерные поставки, но невозможна перевалка навалом. Вопрос, конечно, очень сложный для рыбаков и мы вместе с ними ищем другие пути поставок через Японию и Корею, минуя порты Китая. Я думаю, что мы продолжим с китайскими коллегами использование перевалки навалом и возобновим работу традиционной комиссии по рыболовству между Россией и КНР. На данный момент мы отказываемся проводить комиссию, пока китайская сторона в рамках этой комиссии не взяла в проработку наши вопросы», — отметил глава Росрыболовства.