«Время пришло»: Роза Чемерис проводит пресс-конференцию по участию в праймериз

Депутат Думы Владивостока расскажет, почему она решила выдвинуть свою кандидатуру на праймериз партии «Единая Россия» на выборы в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному округу № 62 и объяснит слоган своей предвыборной кампании «Время пришло».