Выбрать будущее

С 14 по 17 апреля Энергетический колледж буквально бурлил, принимая на своей территории фестиваль профориентации, организованный городским управлением по делам молодёжи. В течение четырёх дней 12 учреждений профессионального образования показывали и рассказывали приглашённым школьникам, чему и как их готовы обучить после получения аттестата.
Каждая площадка на фестивале была ярко украшена, манила посетителей вкусными запахами и удивляла загадочными механизмами — на стендах рядом с мастерами производственного обучения работали студенты, показывающие «товар лицом» — и каждый искренне старался увлечь подростков своей специальностью.
Свои стенды оборудовали краевые учреждения среднего профессионального образования — Владивостокский судостроительный колледж, Колледж машиностроения и транспорта, Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж, Региональный технический колледж, Колледж технологии и сервиса, Приморский политехнический колледж, три колледжа ВГУЭС, Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза и другие.
Хозяева площадки, мастера и студенты Энергетического колледжа, оказались в наиболее выигрышном положении — школьники могли сразу увидеть «товар лицом»: оценить условия обучения, посетив учебные цеха и мастерские, ознакомившись с каждым станком и прибором.
«В слесарном цехе ребята осваивают основы слесарного дела, учатся всё делать своими руками, работать с металлом на станках. Кстати, недавно колледж закупил новые станки», — пояснил мастер производственного обучения Николай Узлов, отдавший сфере профобразования 45 лет.
Колледж плотно сотрудничает со службой занятости в регионе, что является дополнительным плюсом для учащихся.
«С 1 июля наш колледж переходит под эгиду нового краевого министерства профессионального образования и занятости населения. В этой связи наша задача — подготовить квалифицированных рабочих, которые необходимы краю, а служба занятости обеспечит им трудоустройство после выпуска. В 2020 году мы полностью выполнили план набора, сейчас нам добавили контрольные цифры приёма для слесарей-судоремонтников — такие специалисты в Приморье стали очень нужны», — рассказал директор Энергетического колледжа Анатолий Кельдюшев.
Характерной приметой времени стало то, что в колледжи теперь охотно идут выпускники школ с высоким баллом аттестата, а на некоторые специальности образуется серьёзный конкурс — более 3 человек на место. Такая картина не первый год наблюдается во Владивостокском судостроительном колледже, где обучают компьютерным специальностям; есть конкурс на «Компьютерные системы и комплексы» и в Энергетическом колледже.
Ярмарка показала и другую любопытную тенденцию — как понемногу размываются стереотипы «мужских» и «женских» профессий. Например, юноши активно стремятся в повара и кондитеры, а девушки не прочь овладеть сваркой и монтажом кабельных систем.
«Трудного в обучении ничего нет, если есть желание. Сейчас у меня в группе связистов — 19 девушек и три мальчика. Эта группа к сегодняшнему дню успела сдать все экзамены, 6 „красных дипломов“, и 99% уже трудоустроены. Очень востребована военно-учётная специальность, девушки тоже хотят служить в армии», — рассказал мастер Энергетического колледжа Сергей Забродин.
Школьники, посетившие фестиваль профориентации, унесли с собой не только яркие впечатления о новых для них профессиях, но и буклеты с подробной информацией об условиях приёма. Такой наглядной агитацией заблаговременно запасся каждый колледж, и её едва хватило на все четыре дня профориентационной работы.
Наталья БАРАНОВА