Заграница нам поможет

«Этот этап важен, потому что, перед тем как выбирать страну, в которую будет экспортироваться товар, и начинать готовить документы (международные сертификаты, декларации), необходимо, чтобы предприниматель понял весь путь, который ему предстоит пройти. Часто бывает, что нужно предусмотреть в компании отдельного человека, который будет заниматься экспортным направлением, к этому предприниматель тоже должен быть готов. Также необходимо понять, на каком именно зарубежном рынке его товар будет более актуальным, — комментирует глава центра. — Параллельно с обучением можно начинать процесс подготовки презентации своего продукта для поиска партнера в другой стране — мы поможем составить коммерческое предложение, перевести на нужный язык презентацию компании, сайт и провести первые В2В переговоры. Хорошо работает формат выставок, даже сейчас в связи с закрытием границ мы все равно участвуем в онлайн-выставках и помогаем компаниям вывезти образцы товаров в другую страну».