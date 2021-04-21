А по утру они проснулись

«Люди, которые чуть ли не между ягодиц актерам засовывали свои камеры, чтобы снять покрупнее, после и писали „кошмар“! А еще мне нравятся проповедницы, сильно за детей своих переживающие, которые „допущены к этому контенту“, но в „Селфи“ эти святоши такое вытворяют, что хорошо, что их дети этого не видят. Я была на выставке и ни одного перфоманса толком не видела, стояла себе, пила шампусик, с красивыми подругами болтала. Не скажу, что мне сильно близок этот вид искусства, но он имеет место быть. Мне и опера не близка, че теперь? Запах же он чем хорош — не нравится, отойди. И все. В общем, чем дальше провинция, тем агрессивнее люди будут настроены к таким видам театра. В Раздольном нас всех сожгли бы, к гадалке не ходи. Кстати, в Эрмитаж поступила жалоба, что скульптуры и полотна с обнаженными телами „портят психику детей“», — сказала блоггер.