Политолог: Шансы Розы Чемерис на праймериз «Единой России» и последующих выборах достаточно высоки

«Роза Чемерис хорошо чувствует повестку и запросы избирателей. Это выгодно отличает её от других участников праймериз. Так только она публично озвучила тезис о необходимости отставки Гуменюка, запрос на которую „перезрел“. Вопреки стереотипам, шансы есть у всех участников праймериз. Иначе бы их не проводили. Роза Чемерис — сильный и ресурсный претендент, медийность и харизма которой позволяют ей победить на праймериз, и с этим решением необходимо будет считаться», — сказал Сергей Гребенюк.