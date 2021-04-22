Крупную управляющую компанию оштрафовали во Владивостоке

«Прокуратура Фрунзенского района Владивостока провела проверку соблюдения лицензионных требований крупной управляющей организацией. В ходе проверочных мероприятий установлено, что управляющая компания не обеспечивает надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества 6 многоквартирных домов, расположенных на острове Русском во Владивостоке», — рассказали в пресс-службе ведомства.