Крупную управляющую компанию оштрафовали во Владивостоке

«Прокуратура Фрунзенского района Владивостока провела проверку соблюдения лицензионных требований крупной управляющей организацией. В ходе проверочных мероприятий установлено, что управляющая компания не обеспечивает надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества 6 многоквартирных домов, расположенных на острове Русском во Владивостоке», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки правоохранители обнаружили многочисленные нарушения правил и норм техобслуживания жилфонда, в том числе зафиксировано ненадлежащее использование электрощитового и осветительного оборудования.
Директору управляющей компании внесено прокурорское представление об устранении нарушений.
Должностное лицо было оштрафовано на 60 тысяч рублей по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».