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Крупную управляющую компанию оштрафовали во Владивостоке

22 апреля 2021, 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока оштрафовала крупную управляющую компанию за ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома.

«Прокуратура Фрунзенского района Владивостока провела проверку соблюдения лицензионных требований крупной управляющей организацией. В ходе проверочных мероприятий установлено, что управляющая компания не обеспечивает надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества 6 многоквартирных домов, расположенных на острове Русском во Владивостоке», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки правоохранители обнаружили многочисленные нарушения правил и норм техобслуживания жилфонда, в том числе зафиксировано ненадлежащее использование электрощитового и осветительного оборудования.

Директору управляющей компании внесено прокурорское представление об устранении нарушений.

Должностное лицо было оштрафовано на 60 тысяч рублей по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

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