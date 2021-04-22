«Народный пакет»: В своем Послании Владимир Путин сделал акцент на социалку

Это и выплаты одиноким родителям в трудной ситуации ежемесячных пособий на детей до 16 лет включительно — 0,5 ПМР, и ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам на сроке от 6 месяцев — 0,5 ПМВ, и 100-процентный размер больничных по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет вне зависимости от стажа — поддержка инициативы «Единой России». Кроме того, президент анонсирвал единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, в том числе будущего первоклассника, в середине августа 2021 года.