Праймериз формирует повестку позитивных ожиданий — приморский эксперт

«Её конкуренты в это же время пытаются провести свои кампании максимально кулуарно, сделав ставку на административный ресурс и сшивку с местными главами. Роза Чемерис последовательно отстаивает позицию и интересы „Единой России“ в публичном поле. Она — яркий и публичный сторонник партии, открыто заявляющий об этом. Такие участники праймериз, как она, легитимизируют всю процедуру, обеспечивая ей и общественное одобрение, и привлекая внимание», — приводит слова политолога «Восток-Медиа».