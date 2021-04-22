Приморье подаст заявку на бюджетный кредит для улучшения городской инфраструктуры

Во время выступления глава государства завил о внедрении нового инструмента развития территорий — инфраструктурных бюджетных кредитах по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года в стране планируют выдать таких кредитов на сумму не менее 500 миллиардов рублей, чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.