В Приморье лже-целительницу вывели на чистую воду

Как выяснилось в судебном заседании, преступление было совершено в апреле 2020 года в одном из жилых домов в с. Жариково Пограничного района. Женщина прикинулась знахаркой и, злоупотребляя доверием местного жителя и при этом не обладая специальными познаниями, не имея медицинского образования, пообещала излечить его больную руку.