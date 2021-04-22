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В Приморье лже-целительницу вывели на чистую воду

22 апреля 2021, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Еще есть люди, которые готовы отдавать последние деньги мошенникам
В Приморье Пограничный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Уссурийска, 1967 г. р., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как выяснилось в судебном заседании, преступление было совершено в апреле 2020 года в одном из жилых домов в с. Жариково Пограничного района. Женщина прикинулась знахаркой и, злоупотребляя доверием местного жителя и при этом не обладая специальными познаниями, не имея медицинского образования, пообещала излечить его больную руку.

«Она попросила стакан воды, который „заговорила молитвой“. Для проведения ритуала потребовались также деньги в размере 60 тыс. рублей, которые необходимо было передать „целительнице“ и через несколько дней вернуть потерпевшему», — говорится в сообщении прокуратуры.

Получив денежные средства, она скрылась с места преступления. Пожилой мужчина после осознания произошедшего сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Злоумышленница была установлена правоохранителями, похищенные деньги она вернула.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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