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Более 50 многодетных семей из Приморья получат деньги на покупку квартир в 2021 году

22 апреля 2021, 23:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье скорректировали региональный бюджет — депутаты одобрили внесение соответствующих изменений. Теперь дополнительные 211 миллионов рублей направят на обеспечение жильём многодетных приморцев.

По данным краевого минтруда, с помощью этих денег квартиры смогут приобрести около 20 семей.

«Это очередники, подавшие заявления о предоставлении выплаты в ноябре 2019 года», — отметили в министерстве.

Специалисты рассказали, что процесс выплат на жильё для многодетных семей зависит от объёмов финансирования, которые может позволить региональный бюджет. В 2021 году на эти цели в Приморье предусмотрено 211,3 миллиона рублей — свидетельства на выплату получили 33 семьи, вставшие на учёт в октябре 2019 года.

«В очереди на улучшение жилищных условий остаются 213 многодетных семей. Изменения в бюджете по этой строке позволят решить квартирный вопрос еще 20 из них. Таким образом, более 50 семей справить новоселье смогут уже 2021 году», — рассказала глава минтруда Приморья Светлана Красицкая.

Отметим, что закон, предусматривающий улучшение жилищных условий отдельным категориям приморских семей, был инициирован в 2018 году губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Право на выплату из краевого бюджета получили многодетные семьи с пятью и более детьми, семьи с тремя детьми, в случае если один ребенок имеет инвалидность.

За время работы закона жильё приобрели 156 семей.

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