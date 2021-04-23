Более 50 многодетных семей из Приморья получат деньги на покупку квартир в 2021 году

Специалисты рассказали, что процесс выплат на жильё для многодетных семей зависит от объёмов финансирования, которые может позволить региональный бюджет. В 2021 году на эти цели в Приморье предусмотрено 211,3 миллиона рублей — свидетельства на выплату получили 33 семьи, вставшие на учёт в октябре 2019 года.