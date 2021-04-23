Рейд по квартирам, сданным в аренду, прошёл во Владивостоке

Проверка прошла на улице Громова, 6. На арендаторов составлены протоколы по результатам проведённых опросов.
«Граждане вправе сдавать свое имущество в аренду, однако их обязанность — заплатить налог с полученного дохода», — отметила главный налоговый госинспектор МИФНС № 15 по Приморскому краю Лина Очнева.
Специалисты отмечают, что заплатить налог можно несколькими способами.
Первый — приобрести патент на данный вид деятельности, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Годовая стоимость патента — 6% от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».
Второй способ — по истечении года заполнить декларацию, в которой будет отмечен доход, и выплатить налог 13%.
И третий, самый выгодный способ, по словам специалистов — зарегистрироваться в качестве самозанятых. В этом случае, при сдаче квартиры в аренду, гражданину необходимо будет платить налог на доход в размере 4%, если квартира сдается физическому лицу и 6% — юридическому. Эксперты напоминают, что самозанятые могут не платить страховые взносы.
Отметим, что специальный налоговый режим действует на территории Приморья с 1 июля 2020 года. По словам представителей мэрии, большая часть налога на доходы физических лиц поступает в муниципальный бюджет — на эти средства во Владивостоке проводятся работы по благоустройству, ремонту дорог, содержание учреждений культуры.