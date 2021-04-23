Рейд по квартирам, сданным в аренду, прошёл во Владивостоке

И третий, самый выгодный способ, по словам специалистов — зарегистрироваться в качестве самозанятых. В этом случае, при сдаче квартиры в аренду, гражданину необходимо будет платить налог на доход в размере 4%, если квартира сдается физическому лицу и 6% — юридическому. Эксперты напоминают, что самозанятые могут не платить страховые взносы.