zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рейд по квартирам, сданным в аренду, прошёл во Владивостоке

23 апреля 2021, 05:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке прошёл рейд по квартирам, которые сдаются в аренду — представители налоговой инспекции, полиции и мэрии приморской столицы проверили наличие арендных договоров и напомнили гражданам о необходимости уплаты налога с полученных доходов.
Сюжет
Налоги

Проверка прошла на улице Громова, 6. На арендаторов составлены протоколы по результатам проведённых опросов.

«Граждане вправе сдавать свое имущество в аренду, однако их обязанность — заплатить налог с полученного дохода», — отметила главный налоговый госинспектор МИФНС № 15 по Приморскому краю Лина Очнева.

Специалисты отмечают, что заплатить налог можно несколькими способами.

Первый — приобрести патент на данный вид деятельности, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Годовая стоимость патента — 6% от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

Второй способ — по истечении года заполнить декларацию, в которой будет отмечен доход, и выплатить налог 13%.

И третий, самый выгодный способ, по словам специалистов — зарегистрироваться в качестве самозанятых. В этом случае, при сдаче квартиры в аренду, гражданину необходимо будет платить налог на доход в размере 4%, если квартира сдается физическому лицу и 6% — юридическому. Эксперты напоминают, что самозанятые могут не платить страховые взносы.

Отметим, что специальный налоговый режим действует на территории Приморья с 1 июля 2020 года. По словам представителей мэрии, большая часть налога на доходы физических лиц поступает в муниципальный бюджет — на эти средства во Владивостоке проводятся работы по благоустройству, ремонту дорог, содержание учреждений культуры.

Материалы по теме
В Приморском крае построят 1357 квартир для сдачи в арендуНекоторые приморские бизнесмены смогут сэкономить на налогахВладивосток попал в Топ-10 по стоимости аренды 1-комнатных квартир
#Новости#Квартиры#Налоги#Владивосток#Аренда#Деньги#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56