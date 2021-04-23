zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Специальные доплаты получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей в Приморье

23 апреля 2021, 03:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Специальные доплаты в размере пяти тысяч рублей получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей Приморского края. О предоставлении такой меры поддержки заявил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

В 2020 году доплата в размере пяти тысяч рублей была назначена классным руководителям. В данный момент, дополнительные выплаты за классное руководство получают девять тысяч школьных учителей Приморья.

В 2021 году президент предложил предоставить специальные доплаты кураторам учебных групп среднего профессионального образования.

«С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году, в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссии. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату — 5 тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», — заявил Путин.

По информации краевого министерства образования, в Приморье новой мерой поддержки смогут воспользоваться почти две тысячи педагогов.

Материалы по теме
Путин прокомментировал ситуацию с зарплатами учителейМинпросвещения предложило сделать единую зарплату учителям на уровне регионовВ Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей
#Новости#Педагог#Образование#Владивосток#Деньги#Льготы#Финансы#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56