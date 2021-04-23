Специальные доплаты получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей в Приморье

«С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году, в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссии. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату — 5 тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», — заявил Путин.