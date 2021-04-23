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В Медцентре ДВФУ сменился главврач

23 апреля 2021, 01:36
Фото: ДВФУ
На должность главного врача Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) назначен доктор медицинских наук, профессор Игорь Брюховецкий. Соответствующий приказ подписал ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Последний пандемийный год должностные обязанности главного врача Медицинского центра параллельно с работой проректора по медицинским вопросам ДВФУ выполнял Олег Пак. По его словам, теперь он сосредоточится на дальнейшем развитии медицинского блока университета, в который входят Медицинский центр, Школа медицины и проект «Медицинский класс» ДВФУ, сообщает пресс-служба университета.

Игорь Брюховецкий родился в 1978 г. во Владивостоке. В 2001 г. окончил Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет.

В 2002 г. прошел клиническую интернатуру по специальности «Неврология», в 2002–2004 гг. ― клиническую ординатуру по специальности «Психиатрия», в 2005–2008 гг. ― очную аспирантуру по специальности «Неврология», в 2009 г. ― первичную переподготовку по специальности «Скорая медицинская помощь» при Научно-исследовательском институте Скорой медицинской помощи им Н. В. Склифосовского, в 2010 г. ― первичную специализацию и тематическое усовершенствование по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.

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