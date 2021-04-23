В Медцентре ДВФУ сменился главврач

Последний пандемийный год должностные обязанности главного врача Медицинского центра параллельно с работой проректора по медицинским вопросам ДВФУ выполнял Олег Пак. По его словам, теперь он сосредоточится на дальнейшем развитии медицинского блока университета, в который входят Медицинский центр, Школа медицины и проект «Медицинский класс» ДВФУ, сообщает пресс-служба университета.
Игорь Брюховецкий родился в 1978 г. во Владивостоке. В 2001 г. окончил Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет.
В 2002 г. прошел клиническую интернатуру по специальности «Неврология», в 2002–2004 гг. ― клиническую ординатуру по специальности «Психиатрия», в 2005–2008 гг. ― очную аспирантуру по специальности «Неврология», в 2009 г. ― первичную переподготовку по специальности «Скорая медицинская помощь» при Научно-исследовательском институте Скорой медицинской помощи им Н. В. Склифосовского, в 2010 г. ― первичную специализацию и тематическое усовершенствование по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.