Вузы Приморья предложат абитуриентам более 7,5 тысяч бюджетных мест

В 2021 году вузы края предложат на 900 бюджетных мест больше, чем в 2020. Большая часть бюджетных мест выделена по образовательным направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» — 744, «Информатика и вычислительная техника» — 586, «Клиническая медицина» — 498, «Экономика и управление» — 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 419, «Образование и педагогические науки» — 327.