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На майские праздники в Приморье закроются два пункта пропуска

26 апреля 2021, 01:40
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Грузоперевозчикам рекомендовано учитывать новое расписание
В Приморском крае на майских праздниках изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска в КНР «Краскино» и «Турий Рог»

По информации Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой, с 1 по 3 мая, а также 9 мая 2021 года автомобильный пункт пропуска «Краскино» в Китай работать не будет.

Автомобильный пункт пропуска «Турий Рог» не будет работать с 1 по 5 мая.

«Автомобильные пункты пропуска „Пограничный“ и „Полтавка“ будут функционировать в штатном режиме», — говорится в сообщении ФГКУ Росгранстрой.

Ведомство рекомендует грузоперевозчикам учитывать это обстоятельство при планировании пересечения российско-китайского участка государственной границы.

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#Новости#Китай#Праздник#Автомобили#Граница#Транспорт#Приморье#Экономика
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