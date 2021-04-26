Приморье вошло в двадцатку регионов России по объмам вкладов населения

Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. Кардинальное отставание всей остальной России от Москвы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%).