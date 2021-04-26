Приморский бизнесмен задолжал сотрудникам более 3 млн рублей зарплаты

Уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации» было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По данным следствия, в период с января 2019 года по февраль 2020 года директор предприятия не выплачивал полностью зарплату 44 сотрудникам, из-за чего образовалась задолженность в размере более 3,2 миллионов рублей.
При этом, как отметили правоохранители, руководитель организации имел возможность выплатить зарплату, но не делал этого.
В данный момент, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Дальнереченска и Дальнереченского района Приморского края для детального рассмотрения.