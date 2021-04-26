Сфера услуг в Приморье оправляется от болезни

Из бытовых на 5% увеличился объем услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, пошиву и вязанию трикотажных изделий. В предвкушении отдыха, дач и шашлыков приморцы активно начали подготавливать своих «железных коней» к летнему сезону — услуг по ремонту транспортных средств, машин и оборудования оказано больше аналогичного периода предыдущего года на 16%.