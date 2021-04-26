В некоторых муниципалитетах Приморья завершается отопительный сезон

В понедельник, 26 апреля, отопительный сезон завершается в Большом Камне, Октябрьском и Хорольском округах. До конца текущей недели отопление перекроют ещё в трёх муниципалитетах Приморья, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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