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В одном из районов Приморья сняли карантин АЧС

26 апреля 2021, 02:56
Фото: pixabay.com
Карантин, введённый из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сняли в охотничьем хозяйстве «Тигровое» в Михайловском районе Приморья. В регионе продолжают действовать семь очагов заболевания.

По словам представителей государственной ветеринарной инспекции Приморья, с начала года в крае зарегистрировано 12 случаев АЧС, пять из них оздоровлены.

«Еще один карантин снят в охотничьем хозяйстве „Тигровое“. Губернатор Приморского края на прошлой неделе подписал распоряжение о снятии там ограничений», — отметили специалисты.

Сейчас в Приморье продолжают действовать семь очагов АЧС в Надеждинском, Михайловском, Хасанском, Партизанском районах, Артемовском городском округе.

Специалисты напоминают, чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать ряд правил: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить грызунов. При этом, для человека заболевание опасности не представляет.

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#Новости#Животные#Владивосток#Сельское хозяйство#Приморский край#Здоровье и экология
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