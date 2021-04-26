В одном из районов Приморья сняли карантин АЧС

Специалисты напоминают, чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать ряд правил: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить грызунов. При этом, для человека заболевание опасности не представляет.