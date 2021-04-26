zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье наказали предпринимателя за неучтенку

26 апреля 2021, 00:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
От правоохранителей спрятаться не удалось
Прокуратура Чугуевского района провела проверку исполнения лесного и экологического законодательства на предприятии, которое занимается лесопереработкой, заготовкой древесины. Древесина здесь перерабатывается, а также хранится.

Сотрудниками ведомства было установлено, что на территории фабрики находится неучтенная древесина, а журнал учета принятой, переработанной и отгруженной древесины не прошел регистрацию в уполномоченном органе.

Следом в отношении директора компании прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 4.6 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (нарушение порядка учета принятой, переработанной и отгруженной древесины, в том числе нарушение порядка заполнения документов учета принятой, переработанной и отгруженной древесины).

По результатам его рассмотрения директор как виновное должностное лицо привлечен к административной ответственности — к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщается, сейчас нарушения устранены.

Материалы по теме
Приморская строительная компания заплатит штраф за задержку зарплатыВ региональной прокуратуре обсудили проблемы приморского бизнесаНа севере Приморского края пресекли незаконную рубку леса
#Новости#Штрафы#Прокуратура#Лес#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56