Во Владивостоке состоится Международная научная конференция

На мероприятии ученые обсудят биоразнообразие прибрежной зоны моря и глубоководных районов, историю морских биологических исследований и организацию Института биологии моря во Владивостоке, проблемы морской экологии и функционирования экосистем и сообществ, молекулярно-генетические и цитологические исследования морских организмов и другое. В работе конференции предполагается участие ведущих российских морских биологов и иностранных ученых.