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Во Владивостоке состоится Международная научная конференция

26 апреля 2021, 04:35
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Конференция пройдет 6–8 октября во Владивостоке
Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН и Приморский океанариум проведут совместную Международную научную конференцию «Морская биология в 21 веке: достижения и перспективы развития». Конференция пройдет 6–8 октября во Владивостоке.

Как сообщают организаторы, целью конференции является укрепление научных и профессиональных контактов, координация развития морских научных исследований, совершенствование просветительской деятельности в области морской биологии.

На мероприятии ученые обсудят биоразнообразие прибрежной зоны моря и глубоководных районов, историю морских биологических исследований и организацию Института биологии моря во Владивостоке, проблемы морской экологии и функционирования экосистем и сообществ, молекулярно-генетические и цитологические исследования морских организмов и другое. В работе конференции предполагается участие ведущих российских морских биологов и иностранных ученых.

Отметим, международная научная конференция проводится в рамках Года науки и технологий РФ (2021), Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.), 50-летия организации Института биологии моря (ныне ННЦМБ ДВО РАН) (2020) и 5-летия открытия Приморского океанариума (2021).

Желающим принять участие в мероприятии предлагается направить в срок до 15 июня 2021 г. по электронной почте регистрационную форму и тезисы доклада на адрес оргкомитета конференции ([email protected]).

Конференция будет проводиться в основном здании ННЦМБ ДВО РАН (ул. Пальчевского, 17) и в Приморском океанариуме (о. Русский, ул. Академика Касьянова, 25).

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