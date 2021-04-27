Апрельские тезисы

Дистанционный формат обсуждения, карточки «да» — «нет», на случай, если барахлит связь — приморские парламентарии уже привычно собрались на заседание возле мониторов. В повестке всего 44 вопроса, но среди них — два больших отчета: бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной и уполномоченного по правам человека Юрия Мельникова.
Очередная корректировка бюджета традиционно стала главной темой заседания. Основные параметры приморской казны увеличились, в том числе за счет поступлений из федерального центра. Рост довольно существенный — более чем на 2 млрд рублей.
С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят по доходам 142,6 млрд руб., по расходам — 150,7 млрд руб. Как рассказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина, деньги из федерального бюджета будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на реализацию социального развития центров экономического роста, в частности достройку поликлиник в Артеме и Большом Камне, на создание дополнительных мест для дошкольников, а также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, строительство и ремонт автодорог. «По расходам краевого бюджета основные изменения произошли в разделе „ЖКХ“ — увеличение на 448 млн рублей (это средства на строительство жилья и субсидия на приобретение топлива), „Образование“ — рост на 414 млн руб. (в основном это средства на строительство детских садов) и „Здравоохранение“ — увеличение на 408 млн рублей (на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций; на строительство и ремонт лечебных учреждений, а также на приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом амбулаторно)» — отметил Галуст Ахоян.
По словам председателя профильного комитета, все поправки в краевое законодательство были предварительно рассмотрены, и вопросов, замечаний, корректировок у депутатов не возникло.
Приморские парламентарии внесли корректировки в закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения». Уже несколько лет в крае медики, работающие по трудовому договору и снимающие квартиры, получают компенсацию.
Поправки чуть уточняют существующие нормативы. В соответствии с обновленной редакцией краевого закона, правом на предоставление компенсации обладает медицинский работник в случае, если ему в связи с характером его служебных (трудовых) отношений с медицинской организацией, с которой им заключен трудовой договор по основному месту работы, не предоставлялось жилое помещение (за исключением предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного, муниципального жилищного фонда коммерческого использования) и у него или постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи отсутствует в собственности или пользовании жилое помещение или если на одного члена его семьи в таком жилом помещении приходится менее учетной нормы площади, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании Приморского края.
Чем ближе выборы, тем больше поправок в законах, регламентирующих эту часть жизни. Депутаты Законодательного собрания внесли корректировки в краевые законы «О референдуме Приморского края», «О местном референдуме в Приморском крае» и «О порядке отзыва Губернатора Приморского края». Ранее аналогичные изменения были внесены в Избирательный кодекс Приморского края.
Так, за Центральной избирательной комиссией РФ закрепляется право внести предложение прекратить полномочия члена краевой избирательной комиссии (КИК). Но при этом пожелание должно быть мотивированным и касаться может только того члена КИК, который был назначен по инициативе из Москвы.
«В свою очередь орган, назначивший члена Избирательной комиссии Приморского края, в отношении которого Центральной избирательной комиссией РФ внесено представление о досрочном прекращении полномочий, обязан информировать Центральную избирательную комиссию РФ о принятом решении», — говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента. По словам вице-спикера краевого парламента, председателя профильного комитета Джамбулата Текиева, теперь крайизбирком может обращаться в Роскомнадзор, если находит нарушения в агитации.
«В соответствии с поправками, у центральной и региональных избирательных комиссий появляется право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения (в том числе в интернете) агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах», — отметил Джамбулат Текиев.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.