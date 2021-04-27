Апрельские тезисы

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят по доходам 142,6 млрд руб., по расходам — 150,7 млрд руб. Как рассказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина, деньги из федерального бюджета будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на реализацию социального развития центров экономического роста, в частности достройку поликлиник в Артеме и Большом Камне, на создание дополнительных мест для дошкольников, а также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, строительство и ремонт автодорог. «По расходам краевого бюджета основные изменения произошли в разделе „ЖКХ“ — увеличение на 448 млн рублей (это средства на строительство жилья и субсидия на приобретение топлива), „Образование“ — рост на 414 млн руб. (в основном это средства на строительство детских садов) и „Здравоохранение“ — увеличение на 408 млн рублей (на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций; на строительство и ремонт лечебных учреждений, а также на приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом амбулаторно)» — отметил Галуст Ахоян.