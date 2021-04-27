zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Апрельские тезисы

27 апреля 2021, 00:57
Фото: ЗС ПК
Корректировка бюджета и компенсация аренды жилья медикам — депутаты поправили законы Приморья
Сюжет
Выборы

Дистанционный формат обсуждения, карточки «да» — «нет», на случай, если барахлит связь — приморские парламентарии уже привычно собрались на заседание возле мониторов. В повестке всего 44 вопроса, но среди них — два больших отчета: бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной и уполномоченного по правам человека Юрия Мельникова.

Бюджет подрастили

Очередная корректировка бюджета традиционно стала главной темой заседания. Основные параметры приморской казны увеличились, в том числе за счет поступлений из федерального центра. Рост довольно существенный — более чем на 2 млрд рублей.

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят по доходам 142,6 млрд руб., по расходам — 150,7 млрд руб. Как рассказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина, деньги из федерального бюджета будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на реализацию социального развития центров экономического роста, в частности достройку поликлиник в Артеме и Большом Камне, на создание дополнительных мест для дошкольников, а также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, строительство и ремонт автодорог. «По расходам краевого бюджета основные изменения произошли в разделе „ЖКХ“ — увеличение на 448 млн рублей (это средства на строительство жилья и субсидия на приобретение топлива), „Образование“ — рост на 414 млн руб. (в основном это средства на строительство детских садов) и „Здравоохранение“ — увеличение на 408 млн рублей (на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций; на строительство и ремонт лечебных учреждений, а также на приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом амбулаторно)» — отметил Галуст Ахоян.

По словам председателя профильного комитета, все поправки в краевое законодательство были предварительно рассмотрены, и вопросов, замечаний, корректировок у депутатов не возникло.

Снимай квартиру, бюджет заплатит

Приморские парламентарии внесли корректировки в закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения». Уже несколько лет в крае медики, работающие по трудовому договору и снимающие квартиры, получают компенсацию.

Поправки чуть уточняют существующие нормативы. В соответствии с обновленной редакцией краевого закона, правом на предоставление компенсации обладает медицинский работник в случае, если ему в связи с характером его служебных (трудовых) отношений с медицинской организацией, с которой им заключен трудовой договор по основному месту работы, не предоставлялось жилое помещение (за исключением предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного, муниципального жилищного фонда коммерческого использования) и у него или постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи отсутствует в собственности или пользовании жилое помещение или если на одного члена его семьи в таком жилом помещении приходится менее учетной нормы площади, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании Приморского края.

Предвыборная история

Чем ближе выборы, тем больше поправок в законах, регламентирующих эту часть жизни. Депутаты Законодательного собрания внесли корректировки в краевые законы «О референдуме Приморского края», «О местном референдуме в Приморском крае» и «О порядке отзыва Губернатора Приморского края». Ранее аналогичные изменения были внесены в Избирательный кодекс Приморского края.

Так, за Центральной избирательной комиссией РФ закрепляется право внести предложение прекратить полномочия члена краевой избирательной комиссии (КИК). Но при этом пожелание должно быть мотивированным и касаться может только того члена КИК, который был назначен по инициативе из Москвы.

«В свою очередь орган, назначивший члена Избирательной комиссии Приморского края, в отношении которого Центральной избирательной комиссией РФ внесено представление о досрочном прекращении полномочий, обязан информировать Центральную избирательную комиссию РФ о принятом решении», — говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента. По словам вице-спикера краевого парламента, председателя профильного комитета Джамбулата Текиева, теперь крайизбирком может обращаться в Роскомнадзор, если находит нарушения в агитации.

«В соответствии с поправками, у центральной и региональных избирательных комиссий появляется право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения (в том числе в интернете) агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах», — отметил Джамбулат Текиев.

Ольга ИЛЬЧЕНКО.

Материалы по теме
Депутатов Заксобрания Приморья выберут по-новомуИзменения в Устав Приморья одобрены депутатамиДепутаты краевого парламента одобрили новые маршруты социального такси
#Дети#ЗСПК#Выборы#Коронавирус#Медицина#Работа#ЖКХ#Жилье#Деньги#COVID-19#Инфраструктура#Охрана труда#Депутат#Бюджет#Финансы#Артём#Законодательство#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56