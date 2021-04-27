Доверяй, но проверяй

В нашей школе экономической грамотности мы рассказываем об инвестициях. В прошлый раз мы говорили о возможностях увеличить свои финансы с помощью «игры» на валютной бирже FOREX. Такой метод, несомненно, может принести ощутимую прибыль, но в то же время он является максимально рискованным.
Предугадать стоимость валюты без особых знаний и «погружения» в финансовые новости практически невозможно, а полагаться в таком деле на удачу — значит рисковать своими деньгами. Для мелкого инвестора, а если вы не международная финансовая корпорация или центральный банк какой-нибудь страны, вы — мелкий инвестор, FOREX даёт возможность заработать только при коротких операциях. Для этого нужно совершать несколько покупок и продаж валюты в течение минуты.
При этом вы можете зарабатывать небольшие суммы, равно как и терять их, но в итоге за день имеете возможность скопить приличный выигрыш. Однако, как я и говорил раньше, для этого нужно обладать серьёзными навыками и целыми днями оттачивать своё мастерство за компьютером. Но ведь хочется, чтобы деньги сами приносили доход. Ведь мы уже их скопили своим непосильным трудом, и выходит, чтобы их приумножить, нужно снова работать? А как же все эти акции, облигации и фонды? Неужели нет способа, при котором деньги сами делают деньги, без нашего вмешательства?
Способ, конечно, есть. Мы не будем сейчас рассматривать самые простые методы, такие как банковские вклады и обезличенные металлические счета. Во-первых, мы о них уже подробно говорили зимой этого года, а во-вторых, доходность в них зачастую равна инфляции. Нас же сегодня интересуют методы, при которых мы можем не только уберечь наши финансы от инфляции, но и заработать, и чем больше, тем лучше. Конечно же, сейчас на ум приходят различные фьючерсы, акции, нефть и «голубые фишки».
Но большинство из нас не знает об этих финансовых инструментах ровным счётом ничего. К тому же стремление приоткрыть завесу тайны над ними исчезает, как только мы начинаем представлять толстые книги с цифрами и многочисленные лекции.
Для того, чтобы понимать финансовый рынок, нужно учиться, и учиться долго. Я бы даже сказал — всегда. Потому как сам рынок не стоит на месте. В мире денег постоянно возникают новые инструменты, а значит, новые возможности. Так что же делать среднестатистическому россиянину, который совсем не разбирается в этих вещах?
Всё очень просто. Нужно найти такого финансиста, который уже всё знает и умеет, и просто доверить ему свои кровные. Этот метод называется «доверительное управление», и суть его лежит в самом названии. Вы доверяете управление своими активами постороннему лицу или организации. Кстати, в доверительное управление можно отдать и имущество, и бизнес, которым некогда заниматься, но сегодня мы поговорим именно о деньгах.
Конечно, не стоит думать, что доверительное управление финансами основывается исключительно на доверии. Управляющий вам не друг и не брат, чтобы вы слепо отдали ему свои деньги в надежде, что через год он их вам вернёт, к тому же с прибылью.
Все финансовые отношения в современном мире чётко регламентированы и прописаны в договорах. Однако прежде чем заключить такой договор, неплохо было бы понять, кому именно вы собираетесь доверить свои деньги? Имеет ли этот человек или организация право заниматься такой деятельностью?
На сегодняшний день доверительным управлением могут заниматься как управляющие организации, так и отдельные лица (трейдеры). Все они обязаны иметь лицензию на данный вид деятельности. Проверить наличие такого документа очень просто на официальном сайте Центрального банка России. Лишь убедившись в том, что компания, к которой вы присматриваетесь, работает легально, можно перейти к следующему этапу «проверки» — рейтинг надёжности.
Здесь могут возникнуть некоторые затруднения. Дело в том, что официального рейтинга надёжности не существует. Их составляют независимые эксперты и агентства, и зачастую они не такие уж и «независимые». Однако вы можете сравнить несколько таких рейтингов, опубликованных в интернете, и поймёте, что в большинстве своём они совпадают, а меняются, как правило, только первые места.
Доверять управление своими деньгами стоит тем, кто обладает рейтингом B++ и выше. Следующим этапом проверки должен стать объём активов под управлением. Эти показатели размещают уже сами компании или брокеры на своих сайтах. Конечно же, чем больше данная цифра, тем больше доверие к данному управляющему.
Ну и последние критерии при выборе будущего управляющего — это комиссии и методы взаимодействия. Вы же не думаете, что управлять вашими деньгами кто-то возьмётся совсем безвозмездно? Это работа, а каждая работа должна быть оплачена. Как правило, «доверительные управляющие» берут комиссию с удачных сделок. Естественно, чем меньше эта комиссия, тем выгодней для вас.
Что же касается методов взаимодействия, то этот показатель определяется вами исходя из ваших предпочтений. Кому-то, например, удобнее встречаться с человеком «вживую», а кто-то предпочитает общаться по телефону или через мессенджеры. В разных компаниях эта коммуникация проходит по-разному, так что придётся покопаться в интернете, а возможно позвонить своему будущему управляющему и прояснить данные вопросы.
Итак, с управляющей компанией вы определились. Что дальше? Дальше вам предложат разработать стратегию инвестиций, и это самая важная часть вашего участия в управлении вашими деньгами. Стратегии бывают разные, но, как правило, они делятся на три категории.
Стратегия первая — рациональная. Она подойдёт вам, если вы хотите лишь уберечь ваши финансы от инфляции и совсем не хотите рисковать. При таком методе инвестирования управляющий предложит вам вложить средства в государственные облигации или в безрисковые акции. Доходность по ним крайне мала и зависит от вложенной суммы и срока. Однако и риск в данном случае практически равен нулю, и вы гарантированно получите тот доход, который вам обозначит управляющий.
Стратегия вторая — универсальная. Она подходит тем, кто хочет заработать, но не хочет рисковать всеми деньгами. В данном случае деньги вкладываются и в безрисковые инструменты (облигации), и в акции высокорейтинговых компаний. Риск того, что такие компании разорятся или их акции резко упадут в цене, конечно, есть, но он минимален. К тому же при умелом управлении акции можно выгодно продать в момент подъёма, а не ждать сроков погашения по облигациям.
Ну и третья стратегия — агрессивная. Самая рискованная, но в то же время и самая доходная. При данном способе инвестирования деньги вкладываются в такие активы, которые очень часто меняют свою цену. Акции средних и малых компаний, валюта, фьючерсы- их стоимость может измениться несколько раз за день, а значит есть возможность заработать старым проверенным способом — «купи-продай». Однако есть и риск того, что цена «пойдёт не в ту сторону», тогда вы можете потерять всё. Именно при такой стратегии крайне важно, чтобы ваш управляющий был высококвалифицированным, проверенным профессионалом, не допускающим ошибок.
Определить стратегию ваших будущих инвестиций — это главное, однако не единственное, о чём придётся договариваться со своим инвестором. Дело в том, что доверительное управление совсем не означает, что вы, передав свои финансы, больше никак не сможете воздействовать на их управление. Сначала вам следует определить сроки такого управления. Как правило, они начинаются от полугода и до трёх лет с последующей пролонгацией. Кроме того, вам обязательно предложат понять степень вашего участия в принятии решений.
Первая степень, как правило, подходит тем, кто не хочет связываться с ответственностью и полностью доверяет своему управляющему. В таком случае он всё будет делать сам, без вашего участия.
При второй степени, что и когда купить будет выбирать управляющий, однако он не сможет этого сделать без вашего разрешения на каждую сделку. Третья же степень подходит тем, кто хочет в дальнейшем сам «играть» на фондовом рынке и рассматривает «доверительное управление» как способ обучения. При третьей степени управляющий будет лишь советовать вам, что и когда покупать или продавать. Сами же сделки вы будете проводить самостоятельно.
И, чем чёрт не шутит, может именно так вы получите достаточно знаний, чтобы в дельнейшем не оплачивать услуги управляющих, а самостоятельно выплыть в океан финансовых инвестиций.
Александр КИКТЕНКО.