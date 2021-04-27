Доверяй, но проверяй

При этом вы можете зарабатывать небольшие суммы, равно как и терять их, но в итоге за день имеете возможность скопить приличный выигрыш. Однако, как я и говорил раньше, для этого нужно обладать серьёзными навыками и целыми днями оттачивать своё мастерство за компьютером. Но ведь хочется, чтобы деньги сами приносили доход. Ведь мы уже их скопили своим непосильным трудом, и выходит, чтобы их приумножить, нужно снова работать? А как же все эти акции, облигации и фонды? Неужели нет способа, при котором деньги сами делают деньги, без нашего вмешательства?