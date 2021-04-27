Драйверы новой экономики

В 2020 году резиденты дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) реализовали 96 инвестиционных проектов, вложив в них 27,3 млрд рублей. В рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока в эксплуатацию введены предприятия во многих сферах экономики, среди которых недвижимость и девелопмент, логистика и транспорт, туризм, услуги и производство пищевых продуктов. В результате запуска новых производств работу получили более 4,5 тысяч дальневосточников.
На сегодняшний день ТОР и СПВ являются основными современными механизмами экономической модели развития Приморского края. По оценкам экспертов, в совокупности эти уникальные режимы за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.
На территории Приморья для крупных инвестиционных проектов предусмотрены налоговые льготы. Для реализованных на территории края с 2015 года с суммой капитальных вложений не менее 50 млн рублей за 3 года или 500 млн рублей за 5 лет предусмотрены сниженные процентные ставки. Так, первые пять лет по налогу на прибыль и имущество они составляют 0%. В последующие пять лет — 10% и 0,5% соответственно.
Помимо перечисленных налоговых льгот статус резидента ТОР дает еще целый ряд преимуществ: нулевые ввозные и вывозные таможенные пошлины, нулевой НДС на импорт для переработки и сниженные страховые взносы. Первые 10 лет инвестор будет платить вместо 30% всего 7,6%.
Кроме того, для резидентов предусмотрено бесплатное получение земли и готовой инфраструктуры, а также ускоренный порядок возврата НДС экспортера, принцип «одного окна» для инвестора, свободная таможенная зона, облегченные административные процедуры. В том числе получение разрешения на строительство, прохождения таможни. Упрощен и государственный контроль — проверок без согласования Минвостокразвития не будет.
В Приморье создано четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимический». Каждая из них имеет свою специализацию, которая важна не только с точки зрения текущего развития, но и со стороны создания новой экономики региона.
Так, ТОР «Надеждинская» специализируется на транспорте, логистике, легкой и пищевой промышленности, сборочном производстве и переработке минерального сырья. ТОР «Михайловский» действует на территории Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов.
Специализация ТОР «Большой Камень» — судостроение и судоремонт, производство, ремонт и монтаж машин и оборудования; производство бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов; компьютеров, электронных и оптических изделий и электрического оборудования.
Якорным инвестором этой ТОР является судостроительный комплекс «Звезда». Специализация территории опережающего развития «Нефтехимический» заключается в самом названии. Якорным резидентом здесь выступает компания ПАО «НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Общий объем инвестиций по соглашениям с резидентами территорий опережающего развития составляет почти триллион рублей.
ТОР «Надеждинская» — первая из четырех территорий опережающего развития, созданных в Приморском крае по инициативе Президента России Владимира Путина. Она начала работу с 25 июня 2015 года в поселке Новом в Надеждинском районе, в 32 километрах от Владивостока, на площади 806,8 га. На протяжении всех пяти лет работы ее потенциал только растет: открываются новые предприятия и производства, строятся жилые комплексы, расширяется территория. Здесь ведут деятельность 69 резидентов с проектами общей стоимостью 57,2 млрд рублей.
На сегодняшний день инвесторы территории опережающего развития реализовали 7 проектов и вложили в экономику региона более 14 млрд рублей, создали более 1,2 тысяч рабочих мест.
Один их крупных резидентов этой ТОР — «Газпром гелий сервис». Компания стала первой на Дальнем Востоке, создавшей инфраструктуру по сжижению и потреблению природного газа для заправки собственного автопарка.
«Использование СПГ позволит компании оптимизировать затраты на транспортировку изоконтейнеров с товарным гелием, а также послужит популяризации экологически чистого и экономичного моторного топлива в ДФО», — рассказала генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.
Для этого в начале апреля 2021 года 18 седельных тягачей «КамАЗ-5490 NEO», специально разработанные и поставленные в рамках соглашения ООО «Газпром гелий сервис» и ПАО «КамАЗ», прибыли на площадку Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров. Именно они будут доставлять гелий производства Амурского газоперерабатывающего завода, возводимого на ТОР «Свободный», в порты Приморского края, а в качестве моторного топлива тягачи как раз и будут использовать СПГ.
Предполагается, что Логистический центр станет крупнейшим в мире хабом по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров для поставки ценного сырья на мировой рынок.
Как подчеркивает директор департамента резидентской политики АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Сергей Скалий, проект отличается значительным размером вкладываемых инвестиций и высоким количеством создаваемых рабочих мест — на предприятии будет трудоустроено более 320 человек. Основной объем денежных средств уже вложен, создано более половины запланированных рабочих мест. В конце прошлого года компания «Газпром гелий сервис» за счет подключения к новой подстанции «Промпарк» была присоединена к единой национальной сети, что позволило инвестору значительно снизить тариф на электроэнергию.
Еще один «первооткрыватель» — группа компаний «Арника», резидент ТОР «Надеждинская». Предприятие первым в России начнет выпускать биологически ценную пищу для животных. На предприятии уже приступили к серийному выпуску продукции в рамках высокотехнологичного проекта «Кормбиосинтез».
Как сообщили в Инвестиционном агентстве Приморского края, предприятия группы компаний «Арника», работающие на площадке территории опережающего развития «Надеждинская», займутся производством компонентов корма для животных, в том числе различных витаминов, аминокислот и других биологически ценных ингредиентов. Уникальное для России производство будет вестись по современным биомолекулярным технологиям.
Отметим, что соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства биотехнологических кормов было подписано губернатором региона и генеральным директором ООО «Арника» Людмилой Текутевой в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2018 года. Предполагалось, что инвестиции в проект «Кормбиосинтез» составят 3,8 миллиарда рублей.
Уже через год на площадке «Гринфилд» ТОР «Надеждинская» был произведен первичный запуск завода «Кормбиосинтез». В 2020 году наряду с ним возведено еще одно высокотехнологичное предприятие — «Фармасинтез» с современным научным центром «Агробиоэкономика».
В 2021 году на ТОР «Надеждинская» началось строительство элеваторного комплекса ООО «Арника-Холдинг» — первой очереди мегапроекта ГК «Арника» «Агробиоэкономический кластер».
«Мегапроект „Агробиоэкономический кластер“ первым в стране создаст комплекс высокотехнологичных предприятий по глубокой биотехнологической переработке кукурузы. Из сырья будут получать крахмал, глютен, декстрозу и биотехнологическую продукцию на их основе — пробиотики и синбиотики, субстанции аминокислот и витамины», — уточнили специалисты.
В создание кластера «Арника» вложит более 21 млрд рублей. 70% произведенной продукции компания планирует поставлять на российский рынок и 30% продукции экспортировать в страны АТР — Южную Корею, Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам.
Юрий РОГОВ.