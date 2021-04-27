Федералы застроят Приморье

С начала своей деятельности в 1994 году компания построила около 23 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. За 2021 год объём реализации недвижимости увеличился на 32% — до 86 миллиардов рублей, уже построено 39 новых корпусов в Московском регионе, Обнинске, Ярославле и Санкт-Петербурге (за 3 месяца 2020 года компания закончила 20 корпусов). Общая площадь недвижимости, выведенной на продажу за последние четыре месяца — более 609 тысяч квадратных метров.