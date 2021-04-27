К обсуждению исполнения краевого бюджета в 2020 году приглашают приморцев

«Жителям Приморья предлагают высказать свое мнение по проекту закона. Для того, чтобы поделиться своим видением, участники обсуждения могут предварительно ознакомиться с материалами проекта, а после озвучить его в специальном разделе 6 мая», — уточняют в ведомстве.
По словам сотрудников правительства Приморья, власти регулярно проводят анализ общественного мнения по социально значимым вопросам региона. Для этого разработаны специальные механизмы получения обратной связи от населения — опросы, общественные обсуждения, институт общественных наблюдателей за национальными проектами и другие.
По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, общественность необходимо максимально вовлекать в реализацию проектов.
«Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное», — заключила она.