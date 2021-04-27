К обсуждению исполнения краевого бюджета в 2020 году приглашают приморцев

«Жителям Приморья предлагают высказать свое мнение по проекту закона. Для того, чтобы поделиться своим видением, участники обсуждения могут предварительно ознакомиться с материалами проекта, а после озвучить его в специальном разделе 6 мая», — уточняют в ведомстве.