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К обсуждению исполнения краевого бюджета в 2020 году приглашают приморцев

27 апреля 2021, 00:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
6 мая, с 9 до 17 часов, в Приморье пройдут общественные слушания, на которых рассмотрят и обсудят проект закона «Об исполнении краевого бюджета за 2020 год». Принять участие в обсуждении могут все желающие, сообщили в правительстве региона.

Специалисты министерства финансов Приморья отметили, что слушания пройдут в виде форума по ссылке.

«Жителям Приморья предлагают высказать свое мнение по проекту закона. Для того, чтобы поделиться своим видением, участники обсуждения могут предварительно ознакомиться с материалами проекта, а после озвучить его в специальном разделе 6 мая», — уточняют в ведомстве.

По словам сотрудников правительства Приморья, власти регулярно проводят анализ общественного мнения по социально значимым вопросам региона. Для этого разработаны специальные механизмы получения обратной связи от населения — опросы, общественные обсуждения, институт общественных наблюдателей за национальными проектами и другие.

По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, общественность необходимо максимально вовлекать в реализацию проектов.

«Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное», — заключила она.

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